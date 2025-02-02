Шара Буллет: «Пират плывет в гавань, но я вернусь! Знал все риски, выходя на бой в таком состоянии, но чувствовал, что все еще могу победить»
Шарабутдин Магомедов высказался о поражении Майклу Пейджу.
«Пират плывет в гавань, но я вернусь!
Я знал все риски, когда согласился на бой с таким состоянием здоровья и подготовкой – они были кошмарными. Чувствовал, что, несмотря ни на что, все еще могу победить, но это не сработало. Вои и все.
Спасибо UFC», – написал в соцсетях боец UFC Шара Буллет.
Шарабутдин Магомедов проиграл Майклу Пейджу единогласным решением судей на UFC Fight Night 250.
Поражение Шары Буллета вообще не удивляет
Первое поражение Шары Буллета в UFC – на глазах Роналду. Вообще не справился с уникальным ударником
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Шарабутдина Магомедова
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