Шара Буллет: «Пират плывет в гавань, но я вернусь! Знал все риски, выходя на бой в таком состоянии, но чувствовал, что все еще могу победить»

Шарабутдин Магомедов высказался о поражении Майклу Пейджу.

«Пират плывет в гавань, но я вернусь!

Я знал все риски, когда согласился на бой с таким состоянием здоровья и подготовкой – они были кошмарными. Чувствовал, что, несмотря ни на что, все еще могу победить, но это не сработало. Вои и все.

Спасибо UFC», – написал в соцсетях боец UFC Шара Буллет .



Шарабутдин Магомедов проиграл Майклу Пейджу единогласным решением судей на UFC Fight Night 250.

Поражение Шары Буллета вообще не удивляет

Первое поражение Шары Буллета в UFC – на глазах Роналду. Вообще не справился с уникальным ударником