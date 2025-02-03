Кларисса Шилдс победила Даниэль Перкинс и стала первой абсолютной чемпионкой мира в тяжелом весе
Кларисса Шилдс стала первой абсолютной чемпионкой мира по боксу в тяжелом весе.
Шилдс победила соотечественницу Даниэль Перкинс в главном событии вечера бокса во Флинте (США).
Бой закончился победой Шилдс единогласным решением судей: 100-89, 97-92 и 99-90. Перкинс дважды побывала в нокдауне.
Добавим, что Шилдс – двукратная олимпийская чемпионка и бывшая абсолютная чемпионка в средней и первой средней категориях.
Давид Бенавидес победил Давида Моррела единогласным решением судей. В 11-м раунде Бенавидес побывал в нокдауне
Ради Иман Хелиф я сходил на женский бокс. Такого ажиотажа не было даже на Леброне
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: Спортс
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