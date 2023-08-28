Деонтей Уайлдер назвал пять сильнейших действующих боксеров

Теги Деонтей Уайлдер Кларисса Шилдс Теренс Кроуфорд бокс Шакур Стивенсон Джервонта Дэвис Бокс/MMA/UFC

Деонтей Уайлдер выбрал пять лучших действующих боксеров.

«В первую пятерку точно войдет Теренс Кроуфорд. Еще возьму Джервонту Дэвиса и Джарона Энниса. Мне нравится Шакур Стивенсон. Это уже четверо получается? Черт. Чувак, есть столько крутых боксеров... Я могу кого-то забыть.

Кларисса Шилдс. Мы никогда не отдаем должное женщинам. Понимаете, что я имею ввиду? Еще можно вспомнить другую чемпионку – Алисию Баумгарднер. Она жесткая, мне это нравится», – заявил бывший чемпион мира по версии WBC в тяжелом весе Деонтей Уайлдер.

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10 комментариев

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Фарид Харисов
Он не специально забыл про Фьюри, просто Тайсон за два боя выбил все воспоминания о себе из мозга :)
+6
0
+6
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j30
бивол бетербиев кроуфорд усик фьюри
+2
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Андрей Макаров
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Бивол без вопросов
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Ftul
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Ответ Андрей Макаров
Бивол без вопросов
Точняк,это энциклопедия бокса!
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Рус Киссенжер
ни одного белого?
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Лютый альбинос
Кроуфорд, Иноуэ, Бивол, Бетербиев и Хуан Франсиско Эстрада (мог бы быть Фьюри, но давненько он дрался против топа).
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Илья
Бивол, Усик, Фьюри, Дэвис, ну и еще кто нибудь пятый.
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Ftul
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А Бивол?
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whoisme
Ответ j30
бивол бетербиев кроуфорд усик фьюри
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Ftul
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Рус Киссенжер
ни одного белого?
Расизм, однако!!!
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