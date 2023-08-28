Деонтей Уайлдер назвал пять сильнейших действующих боксеров

Деонтей Уайлдер выбрал пять лучших действующих боксеров.

«В первую пятерку точно войдет Теренс Кроуфорд. Еще возьму Джервонту Дэвиса и Джарона Энниса. Мне нравится Шакур Стивенсон. Это уже четверо получается? Черт. Чувак, есть столько крутых боксеров... Я могу кого-то забыть.

Кларисса Шилдс. Мы никогда не отдаем должное женщинам. Понимаете, что я имею ввиду? Еще можно вспомнить другую чемпионку – Алисию Баумгарднер. Она жесткая, мне это нравится», – заявил бывший чемпион мира по версии WBC в тяжелом весе Деонтей Уайлдер.

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