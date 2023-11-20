Чемпионка мира по боксу Тэйлор: «Не уверена, что у женского бокса есть сила и запас, чтобы вводить трехминутные раунды»

Теги женские бои Кэти Тэйлор бокс Бокс/MMA/UFC

Кэти Тэйлор не уверена, что в женском боксе нужно увеличивать время раунда .

«В любом случае, у меня нет никаких предпочтений. Двухминутные раунды – это очень быстрый темп. Говорят, что с трехминутными раундами будет больше нокаутов, но я не думаю, что это правда.

Я не уверена, что у женского бокса есть сила и запас, чтобы вводить трехминутные раунды. Лично мне все равно. Я постоянно спаррингую по три минуты. У обоих вариантов есть как плюсы, так и минусы», – заявила абсолютная чемпионка мира по боксу Кэти Тэйлор.

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