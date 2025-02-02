Сен-Дени – о победах Имавова и Зиама: «Великолепные выступления. Очень хороший вечер для французских MMA»
Бенуа Сен-Дени поздравил французских бойцов с победами на UFC Fight Night 250.
«Очень хороший вечер для французских MMA. Великолепные выступления Нассурдина Имавова и Фареса Зиама», – написал в соцсетях боец UFC Бенуа Сен-Дени.
Напомним, Имавов в главном поединке турнира нокаутировал Исраэля Адесанью. Зиам победил единогласным решением Майка Дэвиса.
Имавов – после победы над Адесаньей: «Думаю, теперь я заслужил титульник»
Бонусы UFC Fight Night 250: Имавов – лучшее выступление вечера, Нурмагомедов – Оливейра – лучший бой
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Бенуа Сен-Дени
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем