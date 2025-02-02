Адесанья – о поражении Имавову: «Мне нужно расслабиться, а потом подумать. Теперь я вынужден это сделать»

Исраэль Адесанья намекнул на возможное завершение карьеры в UFC.

«Это чертовски милая, но в то же время глупая игра...

Мне нужно расслабиться, а потом подумать. Все равно собирался это сделать, но теперь я вынужден. Поблагодарите за это Нассурдина», – заявил экс-чемпион UFC Исраэль Адесанья .

Напомним, Адесанья проиграл нокаутом Имавову на UFC Fight Night 250. Это четвертое поражение Исраэля в пяти последних боях.

Падение Адесаньи – катастрофа, от которой очень больно.

Хабиб – о победе Имавова над Адесаньей: «Просто вау. Мои поздравления Нассурдину»