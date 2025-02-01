Павлович – фанатам после боя с Розенстрайком: «Это наша общая победа»

Сергей Павлович поблагодарил фанатов после победы над Жаирзиньо Розенстрайком.

«Друзья, всем спасибо большое. Вижу вашу поддержку, очень приятно. Это наша общая победа.

Бой? Я хотел поработать над различными аспектами подготовки», – сказал в соцсетях боец UFC Сергей Павлович .

Павлович победил Жаирзиньо Розенстрайка единогласным решением судей на UFC Fight Night 250.

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