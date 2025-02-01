Павлович – фанатам после боя с Розенстрайком: «Это наша общая победа»
Сергей Павлович поблагодарил фанатов после победы над Жаирзиньо Розенстрайком.
«Друзья, всем спасибо большое. Вижу вашу поддержку, очень приятно. Это наша общая победа.
Бой? Я хотел поработать над различными аспектами подготовки», – сказал в соцсетях боец UFC Сергей Павлович.
Павлович победил Жаирзиньо Розенстрайка единогласным решением судей на UFC Fight Night 250.
Возвращение Адесаньи, Павлович после двух поражений, непобежденный Шара Буллет. UFC снова в Саудовской Аравии
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: телеграм-канал Сергея Павловича
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