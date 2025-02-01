Уайт – о бое Павловича и Розенстрайка: «Отстойный бой»
Дана Уайт остался недоволен боем Сергея Павловича против Жаирзиньо Розенстрайка.
«Ужасный бой. Бой отстойный, но Павлович победил. Его было не интересно смотреть, это единственный бой, который фаны сегодня освистывали. Павлович обычно не участвует в плохих боях, но сегодня было совсем не весело.
У Фрэнсиса Нганну и Дерика Льюиса был самый отстойный бой в истории, но если смотреть на них по отдельности, то понимаешь, что это просто был не их вечер», – сказал Дана Уайт.
Сергей Павлович победил Жаирзиньо Розенстрайка на UFC Fight Night 250
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: UFC
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