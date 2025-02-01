Бонусы UFC Fight Night 250: Имавов – лучшее выступление вечера, Нурмагомедов – Оливейра – лучший бой
Исраэль Адесанья (24-5) техническим нокаутом проиграл Нассурдину Имавову (16-4).
Имавов получил бонусные $50 тысяч за лучшее выступление вечера. Также эту награду получил австриец Богдан Град, нокаутировавший Лукаса Александера в дебютном бое в UFC.
Лучшим поединком турнира признан бой Саида Нурмагомедова и Винисиуса Оливейры (победа Оливейры единогласным решением судей).
Исраэль Адесанья проиграл четыре из пяти последних боев в UFC
Имавов – после победы над Адесаньей: «Думаю, теперь я заслужил титульник»
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: MMA Orbit
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