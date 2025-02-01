Имавов – после победы над Адесаньей: «Думаю, теперь я заслужил титульник»
Нассурдин Имавов прокомментировал победу над Исраэлем Адесаньей.
«Чувствую себя прекрасно. Спасибо Исраэлю за бой. Думаю, теперь я заслужил титульный поединок.
Я обещал, что сегодня будет сюрприз. И сдержал слово. Все благодаря моей команде.
У меня нет послания для Дрикуса дю Плесси и Шона Стрикленда», – заявил боец UFC Нассурдин Имавов.
Исраэль Адесанья проиграл нокаутом Нассурдину Имавову на UFC Fight Night 250.
Адесанья проиграл четыре из пяти последних боев в UFC
Нокаут Адесаньи, возвращение Павловича, поражение Шары Буллета. UFC пошумел в Саудовской Аравии
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: Спортс
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