Имавов – после победы над Адесаньей: «Думаю, теперь я заслужил титульник»

Нассурдин Имавов прокомментировал победу над Исраэлем Адесаньей.

«Чувствую себя прекрасно. Спасибо Исраэлю за бой. Думаю, теперь я заслужил титульный поединок.

Я обещал, что сегодня будет сюрприз. И сдержал слово. Все благодаря моей команде.

У меня нет послания для Дрикуса дю Плесси и Шона Стрикленда», – заявил боец UFC Нассурдин Имавов .

Исраэль Адесанья проиграл нокаутом Нассурдину Имавову на UFC Fight Night 250.

Адесанья проиграл четыре из пяти последних боев в UFC

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