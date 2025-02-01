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Видео нокаута в бою Нассурдина Имавова и Исраэля Адесаньи

Исраэль Адесанья проиграл Нассурдину Имавову.

Исраэль Адесанья (24-5) техническим нокаутом проиграл Нассурдину Имавову (16-4) во втором раунде на UFC Fight Night 250.

ВИДЕО НОКАУТА

Исраэль Адесанья проиграл нокаутом Нассурдину Имавову на UFC Fight Night 250

Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: UFC Eurasia
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