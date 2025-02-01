Исраэль Адесанья проиграл четыре из пяти последних боев в UFC
В Эр-Рияде (Саудовская Аравия) Исраэль Адесанья проиграл Нассурдину Имавову нокаутом во втором раунде.
Для Адесаньи это четвертое поражение в пяти последних боях, ранее он проиграл Шону Стрикленду, Дрикусу Дю Плесси и Алексу Перейру, которого позже нокаутировал в реванше.
Исраэль Адесанья проиграл нокаутом Нассурдину Имавову на UFC Fight Night 250
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Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Спортс
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