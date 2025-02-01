Исраэль Адесанья проиграл нокаутом Нассурдину Имавову на UFC Fight Night 250

В Эр-Рияде (Саудовская Аравия) Исраэль Адесанья (24-5) техническим нокаутом проиграл Нассурдину Имавову (16-4) во втором раунде.

Для Адесаньи это третье подряд поражение – ранее он проиграл Шону Стрикленду и Дрикусу Дю Плесси.

Для Имавова это четвертая подряд победа в UFC после поражения от Стрикленда в январе-2023.

Исраэль Адесанья проиграл четыре из пяти последних боев в UFC

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