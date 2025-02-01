Исраэль Адесанья послушал трек «Сигма Бой»: «Попсово для меня. Но если бы я напился водки в клубе, то да»

Исраэль Адесанья послушал трек «Сигма Бой» перед боем с Нассурдином Имавовым.

«Молодежное дерьмо. Немного попсово для меня. Но если бы я напился водки в клубе, то да. В плейлист бы не добавлял. Выйти под нее в октагон? Не, я уже выбрал песню», – сказал Исраэль Адесанья .

«Сигма Бой» – песня российских блогеров Betsy и Марии Янковской.

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