Исраэль Адесанья послушал трек «Сигма Бой»: «Попсово для меня. Но если бы я напился водки в клубе, то да»
Исраэль Адесанья послушал трек «Сигма Бой» перед боем с Нассурдином Имавовым.
«Молодежное дерьмо. Немного попсово для меня. Но если бы я напился водки в клубе, то да. В плейлист бы не добавлял. Выйти под нее в октагон? Не, я уже выбрал песню», – сказал Исраэль Адесанья.
«Сигма Бой» – песня российских блогеров Betsy и Марии Янковской.
Возвращение Адесаньи, Павлович после двух поражений, непобежденный Шара Буллет. UFC снова в Саудовской Аравии
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: UFC Eurasia
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