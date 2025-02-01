Даниэль Кормье: «Я успокаивал Хабиба после боя с Конором. А Уайт за это вернул мне деньги за билеты – $10 тысяч»
Даниэль Кормье рассказал, за что Дана Уайт заплатил ему 10 тысяч долларов.
Даниэль Кормье сказал, что он успокоил Хабиба Нурмагомедова во время потасовки с командой Конора Макгрегора после их боя на UFC 229.
«Я сидел в первом ряду вместе с семьей. Я заплатил за себя, жену и двух детей $10 тысяч. Когда началась потасовка, я прыгнул в октагон с мыслью: «Надо остановить этих парней». И я успокаивал Хабиба, попросил его покинуть октагон. А позже Дана Уайт вернул мне деньги за билеты. Он сказал: «Без тебя у нас были бы огромные проблемы», – сказал Даниэль Кормье.
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Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Bloody Elbow
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