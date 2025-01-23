Уиттакер раскритиковал Кормье за фото его сломанных зубов после боя с Чимаевым: «Это было очень по-скотски»
Роберт Уиттакер резко раскритиковал Даниэля Кормье за показ фото с его сломанными зубами.
«Когда я увидел это фото, то был очень раздражен. Это такой скотский поступок. Ди-Си сфоткал экран телефона другого человека, чтобы показать это. Разве это не по-скотски?» − сказал средневес UFC Роберт Уиттакер, проигравший Хамзату Чимаеву болевым приемом на челюсть на UFC 308.
Уиттакер – о болевом Чимаева: «Это была не челюсть, а зубы. Они ушли вглубь. Хамзат давит очень жестко»
Чимаев победил Уиттакера болевым приемом в соглавном бою UFC 308
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: твиттер Ариэля Хельвани
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