Уиттакер раскритиковал Кормье за фото его сломанных зубов после боя с Чимаевым: «Это было очень по-скотски»

Роберт Уиттакер резко раскритиковал Даниэля Кормье за показ фото с его сломанными зубами.

«Когда я увидел это фото, то был очень раздражен. Это такой скотский поступок. Ди-Си сфоткал экран телефона другого человека, чтобы показать это. Разве это не по-скотски?» − сказал средневес UFC Роберт Уиттакер , проигравший Хамзату Чимаеву болевым приемом на челюсть на UFC 308.

Уиттакер – о болевом Чимаева: «Это была не челюсть, а зубы. Они ушли вглубь. Хамзат давит очень жестко»

Чимаев победил Уиттакера болевым приемом в соглавном бою UFC 308