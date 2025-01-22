Одноклубник рассказал, что Мераб провел два спарринга в день боя с Умаром: «Я знал, что Нурмагомедов сможет работать только три раунда»
Мераб Двалишвили провел два пятираундовых спарринга в день боя с Умаром Нурмагомедовым.
«Мераб провел в день боя с Умаром провел несколько раундов спарринга? Да, я с утра сделал с ним спарринг, Мераб был очень хорош. Я сразу понял, что это все.
Бой прошел так, как мы и ожидали. Мы знали, что Умар сможет только три раунда работать в высоком темпе, в последних раундах он 99% проиграет. В день боя утром он 4-5 раундов со мной поборолся, с Алджо еще поработал», − сказал спарринг-партнер чемпиона UFC в легчайшем весе Мераба Двалишвили Хасейн Шайхаев.
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Казалось, команду Хабиба не передышать. Тогда почему Умар так устал?
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: «Ушатайка»
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