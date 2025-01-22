Умар отстранен на 180 дней после боя с Мерабом из-за перелома руки

Умар Нурмагомедов получил полугодичное отстранение после боя с Мерабом Двалишвили.

По информации MMA Junkie, Атлетическая комиссия Калифорнии выписала Умару Нурмагомедову 180-дневное отстранение после проигрыша Мерабу Двалишвили из-за перелома руки.

Нурмагомедов не сможет выйти в октагон раньше 20 июля 2025 года. Двалишвили же получил недельное отстранение.

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