Умар отстранен на 180 дней после боя с Мерабом из-за перелома руки
Умар Нурмагомедов получил полугодичное отстранение после боя с Мерабом Двалишвили.
По информации MMA Junkie, Атлетическая комиссия Калифорнии выписала Умару Нурмагомедову 180-дневное отстранение после проигрыша Мерабу Двалишвили из-за перелома руки.
Нурмагомедов не сможет выйти в октагон раньше 20 июля 2025 года. Двалишвили же получил недельное отстранение.
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Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: MMA Junkie
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