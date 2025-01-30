Пантожа подерется с Кара-Франсом на UFC 314 (инсайдер Benny P)

Алешандре Пантожа будет защищать титул UFC в бою с Каем Кара-Франсом.

Как сообщает инсайдер Benny P, поединок за титул UFC в легчайшем весе между Алешандре Пантожей и Каем Кара-Франсом состоится 13 апреля в Майами (Флорида) на турнире UFC 314.

Пантожа три раза подряд защитил пояс UFC, в декабре-2024 задушив Кая Асакуру. Кай Кара-Франс в августе-2024 нокаутировал Стива Эрцега.

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