Фигейредо готов вернуться в наилегчайший вес ради боя с Пантожей: «Я − лучший вариант для него»
Дейвисон Фигейредо вызвал Алешандре Пантожу.
«Так как Пантожа ищет соперника, то я − лучший вариант. Это доступная опция. За всю карьеру в UFC я лишь раз не сделал вес.
Если мне нужно согнать в 57 кг, я приду туда и выполню обязательства. Наш первый бой был непростым для него, я забрал все три раунда», − сказал боец легчайшего веса UFC Дейвисон Фигейредо, покинувший наилегчайший дивизион после проигрыша Брэндону Морено в титульном бою.
В 2019 году Фигейредо выиграл у Пантожи единогласным решением судей.
Вот такого Яна нам не хватало: без шансов разобрал Фигейредо и вызвал Мераба на реванш
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: ютуб-канал Лаэрты Вианы
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