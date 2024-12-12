Фигейредо готов вернуться в наилегчайший вес ради боя с Пантожей: «Я − лучший вариант для него»

Дейвисон Фигейредо вызвал Алешандре Пантожу.

«Так как Пантожа ищет соперника, то я − лучший вариант. Это доступная опция. За всю карьеру в UFC я лишь раз не сделал вес.

Если мне нужно согнать в 57 кг, я приду туда и выполню обязательства. Наш первый бой был непростым для него, я забрал все три раунда», − сказал боец легчайшего веса UFC Дейвисон Фигейредо , покинувший наилегчайший дивизион после проигрыша Брэндону Морено в титульном бою.

В 2019 году Фигейредо выиграл у Пантожи единогласным решением судей.

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