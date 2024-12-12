  • Спортс
  • Бокс/MMA/UFC
  • Новости
  • Фигейредо готов вернуться в наилегчайший вес ради боя с Пантожей: «Я − лучший вариант для него»
1

Фигейредо готов вернуться в наилегчайший вес ради боя с Пантожей: «Я − лучший вариант для него»

Дейвисон Фигейредо вызвал Алешандре Пантожу.

«Так как Пантожа ищет соперника, то я − лучший вариант. Это доступная опция. За всю карьеру в UFC я лишь раз не сделал вес.

Если мне нужно согнать в 57 кг, я приду туда и выполню обязательства. Наш первый бой был непростым для него, я забрал все три раунда», − сказал боец легчайшего веса UFC Дейвисон Фигейредо, покинувший наилегчайший дивизион после проигрыша Брэндону Морено в титульном бою.

В 2019 году Фигейредо выиграл у Пантожи единогласным решением судей.

Вот такого Яна нам не хватало: без шансов разобрал Фигейредо и вызвал Мераба на реванш

Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: ютуб-канал Лаэрты Вианы
наилегчайший вес
logoMMA
logoДейвисон Фигейредо
logoАлешандре Пантожа
logoUFC
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Пантожа − об отказе Джонсона от боя: «Деметриус − лучший. Потренироваться с ним − моя мечта»
сегодня, 10:49
Пантожа – о победе Морено над Альбази: «Хороший бой моего сынка»
25 ноября, 12:52
Мокаев − о Пантоже: «Я называю его «собакой». Он идет до конца и не сдается»
725 июля, 16:44
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Колби − о Трампе, назвавшем Нурмагомедова любимым бойцом: «Он просто похвалил Хабиба, я один из его любимцев»
3сегодня, 13:53
Обновленные рейтинги UFC: Евлоев − четвертый в полулегком весе, Рахмонов − второй в полусреднем
4сегодня, 12:50
Колби раскритиковал Джонса: «Он чертов трус, читер и избивает женщин»
4сегодня, 11:53
Пантожа − об отказе Джонсона от боя: «Деметриус − лучший. Потренироваться с ним − моя мечта»
сегодня, 10:49
Колби хочет трилогию с Усманом: «Если он убежит от меня, то я буду знать, что лучше него»
12сегодня, 09:58
Резников − о бое Рахмонова и Гэрри: «Шавкат уверенно забрал три раунда, но заставил нас понервничать»
2сегодня, 09:38
Календарь боев в MMA и боксе в декабре-2024
92сегодня, 09:05
В ACA назвали возможными турниры за рубежом: «Можем организовать ивенты в Казахстане и Сербии»
сегодня, 08:59
Нейту Диазу предъявили обвинения в побоях: бойца подозревают в избиении работника ночного клуба (TMZ)
сегодня, 08:55
Усман − о бое Рахмонова и Гэрри: «Мы увидели, что Шавкат − зверь, он был готов на все для победы»
1сегодня, 07:58
Ко всем новостям
Последние новости
Турнир AKRON FIGHTERS пройдет 7 декабря в Тольятти. Главный бой – Дэвид против Калабекова
6 декабря, 17:30
Кард бойцов и где смотреть Open FC 49
28 ноября, 09:22
Где смотреть трансляцию UFC 310
25 ноября, 14:14
Где смотреть трансляцию ACA 182 онлайн
125 ноября, 14:04
Полный кард ACA 182
325 ноября, 13:22
Полный кард PFL 10
25 ноября, 13:13
Депутат Свищев: «МОК должен срочно провести расследование по отношению к Хелиф. Мужик просто взял и побил всех девчонок, завоевав золотую медаль»
115 ноября, 12:49
«Все попытки мужчин влезть в женский спорт – лицемерия и цинизм. Томасу Баху надо обратиться к психиатру». Васильев о победе Хелиф на Олимпиаде
15 ноября, 11:21
UFC 308 покажут на стриминговой платформе Kick. Компании объявили о сотрудничестве
25 октября, 20:42Игры
Чемпион мира по Доте Fly: «Мой отец раньше занимался дзюдо. В свое время он тренировал чемпиона UFC Карлоса Ньютона»
25 октября, 01:55Киберспорт
Рекомендуем