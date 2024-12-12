Пантожа − об отказе Джонсона от боя: «Деметриус − лучший. Потренироваться с ним − моя мечта»

Алешандре Пантожа хочет тренироваться с Деметриусом Джонсоном.

«Мне просто необходимо потренироваться с ним. Это мечта всей жизни − соревноваться с лучшими в мире.

Деметриус Джонсон − лучший из них. Может быть, напишу ему, и мы потренируемся вместе», − сказал чемпион UFC в наилегчайшем весе Алешандре Пантожа .

Деметриус Джонсон завершил карьеру бойца ММА осенью-2024. Джонсон 11 раз подряд защищал пояс UFC в наилегчайшем весе.

Пантожа готов ждать Джонсона: «Шесть-восемь месяцев будет достаточно для подготовки»