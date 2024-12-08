Алешандре Пантожа: «Я бы подрался с Кай Кара-Франсом. Но дайте немного времени и я выйду против Джона Джонса»

Алешандре Пантожа назвал имя потенциального следующего соперника.

«Мне нравится смотреть бои Кай Кара-Франса . Это великий боец. С ним я бы, конечно, подрался...

Дайте мне имя, время, и я буду драться с любым парнем на свете. Немного времени и я подерусь с Джоном Джонсом », – заявил чемпион UFC Алешандре Пантожа .

Напомним, Алешандре Пантожа победил Кайя Асакуру удушающим приемом в главном событии UFC 310.

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Пантожа – после победы над Асакурой: «Это уровень UFC. Думали, какой-то японец может просто забрать пояс?»