Алешандре Пантожа: «Я бы подрался с Кай Кара-Франсом. Но дайте немного времени и я выйду против Джона Джонса»
Алешандре Пантожа назвал имя потенциального следующего соперника.
«Мне нравится смотреть бои Кай Кара-Франса. Это великий боец. С ним я бы, конечно, подрался...
Дайте мне имя, время, и я буду драться с любым парнем на свете. Немного времени и я подерусь с Джоном Джонсом», – заявил чемпион UFC Алешандре Пантожа.
Напомним, Алешандре Пантожа победил Кайя Асакуру удушающим приемом в главном событии UFC 310.
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Пантожа – после победы над Асакурой: «Это уровень UFC. Думали, какой-то японец может просто забрать пояс?»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал UFC
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