Хьюз ответил Конору: «Всегда называл тебя величайшим, но сейчас ты показал, что думаешь жопой»
Пол Хьюз ответил Конору Макгрегору на оскорбления в соцсетях.
«Конор, я всегда называл тебя величайшим и отдавал дань уважения при каждой возможности.
Но то, как ты накинулся обсуждать мою ирландскую идентичность, говорит о том, что ты думаешь жопой», − написал в соцсетях легковес PFL Пол Хьюз.
Конор после слов Хьюза Хабибу: «Я пержу тебе в лицо, вылижи мне задницу и сними с себя флаг Ирландии»
Конор − о Хьюзе: «Маленькая шавка, лижущая ноги. Ни один ирландец не стал бы так унижаться»
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: твиттер Пола Хьюза
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