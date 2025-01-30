Хьюз ответил Конору: «Всегда называл тебя величайшим, но сейчас ты показал, что думаешь жопой»

Пол Хьюз ответил Конору Макгрегору на оскорбления в соцсетях.

«Конор, я всегда называл тебя величайшим и отдавал дань уважения при каждой возможности.

Но то, как ты накинулся обсуждать мою ирландскую идентичность, говорит о том, что ты думаешь жопой», − написал в соцсетях легковес PFL Пол Хьюз.

Конор после слов Хьюза Хабибу: «Я пержу тебе в лицо, вылижи мне задницу и сними с себя флаг Ирландии»

Конор − о Хьюзе: «Маленькая шавка, лижущая ноги. Ни один ирландец не стал бы так унижаться»