Хьюз – Хабибу: «Для меня честь принять это предложение, а затем отплатить тем же в Ирландии. Но, пожалуйста, только после реванша с Усманом»

Пол Хьюз готов принять приглашение Хабиба в Дагестан при одном условии.

«Спасибо Хабибу Нурмагомедову за приглашение. Я очень уважаю тебя, твою команду и твой народ.

Для меня было бы честью когда-нибудь принять это предложение, а затем отплатить тем же в Ирландии. Но, пожалуйста, только после того, как я получу реванш с Усманом », – написал в соцсетях боец PFL Пол Хьюз .

На PFL Champions Series в Дубае Усман Нурмагомедов победил Пола Хьюза и защитил пояс Bellator в легком весе.

Хабиб – Хьюзу: «Приглашаю тебя, всю твою команду и семью в Дагестан. В любое время, когда захотите»

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