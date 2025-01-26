Хьюз – Хабибу: «Для меня честь принять это предложение, а затем отплатить тем же в Ирландии. Но, пожалуйста, только после реванша с Усманом»
Пол Хьюз готов принять приглашение Хабиба в Дагестан при одном условии.
«Спасибо Хабибу Нурмагомедову за приглашение. Я очень уважаю тебя, твою команду и твой народ.
Для меня было бы честью когда-нибудь принять это предложение, а затем отплатить тем же в Ирландии. Но, пожалуйста, только после того, как я получу реванш с Усманом», – написал в соцсетях боец PFL Пол Хьюз.
На PFL Champions Series в Дубае Усман Нурмагомедов победил Пола Хьюза и защитил пояс Bellator в легком весе.
Хабиб – Хьюзу: «Приглашаю тебя, всю твою команду и семью в Дагестан. В любое время, когда захотите»
Кровавая победа Усмана над двойником Конора. Почему брату Хабиба было так трудно?
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Пола Хьюза
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