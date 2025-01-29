Хабиб заступился за Хьюза: «Пол, ты настоящий ирландец, в отличие от этого ублюдка и насильника»

Хабиб Нурмагомедов прокомментировал слова Конора Макгрегора в адрес Пола Хьюза.

«Пол, ты настоящий ирландец, а еще не насильник и не наркоман, в отличие от этого ублюдка», − написал в соцсетях бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов.

Хьюз − Хабибу: «Я отличаюсь от этого парня, СМИ пытались посеять неуважение между мной и Усманом»

Конор после слов Хьюза Хабибу: «Я пержу тебе в лицо, вылижи мне задницу и сними с себя флаг Ирландии»