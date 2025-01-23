Конор не станет секундировать Хьюза в бою с Нурмагомедовым (ТАСС)
Конор Макгрегор не будет угловым Пола Хьюза в бою с Усманом Нурмагомедовым.
«Конор не будет секундировать Хьюза», − сообщил ТАСС источник в команде экс-чемпиона UFC Конора Макгрегора.
25 января в Дубае состоится турнир Road to Dubai Усман Нурмагомедов и Пол Хьюз подерутся за титул Bellator в легком весе.
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Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: ТАСС
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