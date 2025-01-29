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Шара Буллет − об Абдулманапе Нурмагомедове: «Раньше я не понимал его слов про длинные волосы»

Шарабутдин Магомедов рассказал, как Абдулманап Нурмагомедов ругал его за длинные волосы.

«Абдулманап Магомедович — очень мудрый человек был. Иногда думаешь, что он какие-то мелочи отмечает, а оказывается, что он глубоко смотрит.

И сегодня мы видим результаты того, чему он учил. Он говорил, что для спортсмена важны три вещи − прическа, дисциплина и чтобы ночью не гулял.

У меня прическа всегда была длинная, из-за этого сложно было к нему в зал записаться. Была даже случай, когда я пришел к Хабибу, он более лоялен к этому был.

А Хабиба самого не было в тот день, и Абдулманап говорил про прическу. Но тогда я не понимал смысл этих слов.

Прическа может и не мешать в спорте, что такого? Но пацаны зачем прическу отращивают − чтобы девочкам нравиться и красиво выглядеть.

А бойцу это должно быть неважно, он не должен всем нравиться. Что касается гулянок по ночам − это про восстановление.

В молодости ты этого не чувствуешь, но к 30 годам понимаешь, что надо хорошо спать. Один раз не так поспишь − и уже следующий день может насмарку пойти», − сказал средневес UFC Шарабутдин Магомедов.

Шара Буллет – о возможном поединке в США: «Хочется, чтобы россияне могли приехать на турнир. В США лететь дорого и с визой проблемы»

Шара Буллет – о титульнике: «Еще два-три боя надо. Я никуда не спешу»

Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: Sport24
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