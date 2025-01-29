Павлович − о критике со стороны фанатов: «Почувствовал, что от меня кто-то отвернулся. Значит, так надо»
Сергей Павлович заявил, что заметил критику со стороны фанатов после боя с Александром Волковым.
«Критика? Да нет, на меня это не влияет. Я почувствовал, что кто-то от меня отвернулся, но спасибо тем, кто меня поддерживает − вот им я хочу уделить внимание. А кто отвернулся, ушел… ну, значит, так надо», − сказал тяжеловес UFC Сергей Павлович, идущий на серии из двух поражений.
1 февраля Павлович подерется с Жаирзиньо Розенстрайком на турнире в Саудовской Аравии.
Штырков – о поединке Павлович – Розенстрайк: «50 на 50. Если Сергей будет настроен на один удар, то это может не очень хорошо закончиться»
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: «Ушатайка»
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