Павлович − о критике со стороны фанатов: «Почувствовал, что от меня кто-то отвернулся. Значит, так надо»

Сергей Павлович заявил, что заметил критику со стороны фанатов после боя с Александром Волковым.

«Критика? Да нет, на меня это не влияет. Я почувствовал, что кто-то от меня отвернулся, но спасибо тем, кто меня поддерживает − вот им я хочу уделить внимание. А кто отвернулся, ушел… ну, значит, так надо», − сказал тяжеловес UFC Сергей Павлович, идущий на серии из двух поражений.

1 февраля Павлович подерется с Жаирзиньо Розенстрайком на турнире в Саудовской Аравии.

Штырков – о поединке Павлович – Розенстрайк: «50 на 50. Если Сергей будет настроен на один удар, то это может не очень хорошо закончиться»