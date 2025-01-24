Немков − о продолжении сотрудничества с PFL: «Я бы предпочел бои с Нганну и Бейдером, Гран-при меня не интересует»

Вадим Немков заявил, что не будет участвовать в Гран-при PFL.

«Участие в Гран-при меня определенно не интересует. Я бы предпочел супербои, но я не уверен, что мне их предложат.

Но если это будет Фрэнсис Нганну − я готов, если это будет Райан Бейдер или кого-то еще − я готов», − сказал тяжеловес PFL Вадим Немков .

25 января Немков подерется с Тимоти Джонсоном. Это последний бой Вадима по контракту с PFL.

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