Немков − о продолжении сотрудничества с PFL: «Я бы предпочел бои с Нганну и Бейдером, Гран-при меня не интересует»
Вадим Немков заявил, что не будет участвовать в Гран-при PFL.
«Участие в Гран-при меня определенно не интересует. Я бы предпочел супербои, но я не уверен, что мне их предложат.
Но если это будет Фрэнсис Нганну − я готов, если это будет Райан Бейдер или кого-то еще − я готов», − сказал тяжеловес PFL Вадим Немков.
25 января Немков подерется с Тимоти Джонсоном. Это последний бой Вадима по контракту с PFL.
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Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: MMA Knockout
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