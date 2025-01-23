Немков допустил переход в UFC: «Это интересно, я бы не отказался»
Вадим Немков заявил, что может перейти в UFC после конца контракта с PFL.
«Честно говоря, все зависит от PFL. Если они мне дадут хорошие бои, то я должен быть активным. Мне не подходит один бой в год, не могу себе такого позволить.
Но если мне предложат хороший контракт и хорошие бои, то я готов остаться. Разумеется, в UFC много хороших тяжеловесов, с которыми я бы с радостью подрался.
Это меня определенно интересует, я бы не отказался», − сказал тяжеловес PFL Вадим Немков, который 25 января проведет с Тимоти Джонсоном последний по контракту бой в организации.
Немков − о конфликте с PFL: «Мне не понравилось отношение организации»
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: MMA Fighting
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