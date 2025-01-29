Гольцов − о возможном бое с Немковым: «Не хотелось бы драться со своим, но мы выступаем в одном весе»
Денис Гольцов высказался о возможном поединке с Вадимом Немковым.
«Мы выступаем в одной организации, в одной весовой категории, поэтому глупо утверждать, что мы не можем выступить на одном из турниров.
Безусловно, не хотелось бы биться со своим. Любой спортсмен скажет, что в противостоянии с соотечественником приятного мало.
Если вопрос стоит в битве за наследие, за дальнейшие перспективы, тем более за титул, то тогда вариантов остается немного», − сказал чемпион Гран-при PFL 2024 года в тяжелом весе Денис Гольцов.
Федор Емельяненко поздравил Гольцова с победой в Гран-при PFL: «Слава Богу, он достиг вершины. Очень приятно, что русские бойцы занимают лидирующие позиции в рейтингах PFL»
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Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: «Матч ТВ»
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