Гольцов − о возможном бое с Немковым: «Не хотелось бы драться со своим, но мы выступаем в одном весе»

Денис Гольцов высказался о возможном поединке с Вадимом Немковым.

«Мы выступаем в одной организации, в одной весовой категории, поэтому глупо утверждать, что мы не можем выступить на одном из турниров.

Безусловно, не хотелось бы биться со своим. Любой спортсмен скажет, что в противостоянии с соотечественником приятного мало.

Если вопрос стоит в битве за наследие, за дальнейшие перспективы, тем более за титул, то тогда вариантов остается немного», − сказал чемпион Гран-при PFL 2024 года в тяжелом весе Денис Гольцов .

Федор Емельяненко поздравил Гольцова с победой в Гран-при PFL: «Слава Богу, он достиг вершины. Очень приятно, что русские бойцы занимают лидирующие позиции в рейтингах PFL»

Триумф российских бойцов в Эр-Рияде: четыре пояса и почти полмиллиарда призовых