Бивол − о втором бое с Бетербиевым: «Дорога к реваншу началась»

Дмитрий Бивол отреагировал на анонс реванша с Артуром Бетербиевым.

«Дорога к реваншу началась», − написал в соцсетях боксер-полутяжеловес Дмитрий Бивол , проигравший Артуру Бетербиеву 12 октября в бою за звание абсолютного чемпиона мира. 22 февраля в Эр-Рияде состоится реванш.

Бетербиев − об анонсе реванша с Биволом: «Увидимся вновь 22 февраля»

Биволу и Бетербиеву вдвое увеличат гонорары за участие в реванше (ТАСС)