Бивол − о втором бое с Бетербиевым: «Дорога к реваншу началась»
Дмитрий Бивол отреагировал на анонс реванша с Артуром Бетербиевым.
«Дорога к реваншу началась», − написал в соцсетях боксер-полутяжеловес Дмитрий Бивол, проигравший Артуру Бетербиеву 12 октября в бою за звание абсолютного чемпиона мира. 22 февраля в Эр-Рияде состоится реванш.
Бетербиев − об анонсе реванша с Биволом: «Увидимся вновь 22 февраля»
Биволу и Бетербиеву вдвое увеличат гонорары за участие в реванше (ТАСС)
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: инстаграм Дмитрия Бивола
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