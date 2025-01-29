Бивол раскритиковал себя за бой с Бетербиевым: «Я зол, мне следовало бить чаще»

Дмитрий Бивол высказался о первом бое с Артуром Бетербиевым.

«Что мне не понравилось, так это то, что я выбрасывал не так много ударов. Мне следовало бить чаще.

Но были моменты, которые мне понравились, когда у меня получалось ловить его ударами. Я знаю, что именно произошло, но не хочу много говорить об этом.

Конечно, я зол и разочарован. Но это не съедает меня слишком сильно. Не позволяю разочарованию навредить мне.

Я пытаюсь использовать это разочарование во благо, чтобы тренироваться еще усерднее. Вот и все», − сказал полутяжеловес Дмитрий Бивол , который 22 февраля подерется с Артуром Бетербиевым .

В октябре-2024 Бивол проиграл Бетербиеву решением большинства судей в бою за звание абсолютного чемпиона мира.

Атлас снова выбрал Бивола фаворитом боя с Бетербиевым: «Думаю, Дмитрий извлек урок из первого боя. Теперь он сможет найти хорошее сочетание движения и удара»