Бивол раскритиковал себя за бой с Бетербиевым: «Я зол, мне следовало бить чаще»
«Что мне не понравилось, так это то, что я выбрасывал не так много ударов. Мне следовало бить чаще.
Но были моменты, которые мне понравились, когда у меня получалось ловить его ударами. Я знаю, что именно произошло, но не хочу много говорить об этом.
Конечно, я зол и разочарован. Но это не съедает меня слишком сильно. Не позволяю разочарованию навредить мне.
Я пытаюсь использовать это разочарование во благо, чтобы тренироваться еще усерднее. Вот и все», − сказал полутяжеловес Дмитрий Бивол, который 22 февраля подерется с Артуром Бетербиевым.
В октябре-2024 Бивол проиграл Бетербиеву решением большинства судей в бою за звание абсолютного чемпиона мира.
Атлас снова выбрал Бивола фаворитом боя с Бетербиевым: «Думаю, Дмитрий извлек урок из первого боя. Теперь он сможет найти хорошее сочетание движения и удара»
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий