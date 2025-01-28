Лебедев – о дисквалификациях Поветкина и Дрозда: «Это даже неинтересно, глупость абсолютная»

Денис Лебедев назвал глупостью дисквалификации Поветкина и Дрозда.

«Это просто новый анекдот, смешной. Если раньше подобные новости вызывали какую-то спортивную злость, агрессию на несправедливость, то сейчас чувствуешь только усмешку. Это даже неинтересно, глупость абсолютная», – сказал экс-чемпион мира по боксу Денис Лебедев .

Григорий Дрозд дисквалифицирован на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Результаты с 2014 года аннулированы

Официально: Александр Поветкин дисквалифицирован на четыре года за употребление допинга