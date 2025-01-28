Лебедев – о дисквалификациях Поветкина и Дрозда: «Это даже неинтересно, глупость абсолютная»
Денис Лебедев назвал глупостью дисквалификации Поветкина и Дрозда.
«Это просто новый анекдот, смешной. Если раньше подобные новости вызывали какую-то спортивную злость, агрессию на несправедливость, то сейчас чувствуешь только усмешку. Это даже неинтересно, глупость абсолютная», – сказал экс-чемпион мира по боксу Денис Лебедев.
Григорий Дрозд дисквалифицирован на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Результаты с 2014 года аннулированы
Официально: Александр Поветкин дисквалифицирован на четыре года за употребление допинга
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: «Чемпионат»
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