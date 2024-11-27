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Лебедев – о реванше Усика и Фьюри: «Пытаться перебоксировать Усика бесполезно»

Денис Лебедев поделился ожиданиями от реванша Тайсона Фьюри и Александра Усика.

«Школа Усика гораздо выше, чем у Фьюри. Но у второго свои особенности, английская школа, специфическая. Ожидал, что он покажет все в первом бою, ведь профессиональный бокс – не всегда по правилам, существуют разные приемчики. Пытаться перебоксировать Усика бесполезно, это мы видели не раз.

Но это супертяжелый вес, Фьюри бьет достаточно, чтобы свалить оппонента. Сумеет ли он попасть? Усик не готов драться грязно, он классический боксер, но к этому нужно быть готовым. Если пойдет такой бокс, то результат может быть другим», – сказал бывший чемпион мира по боксу Денис Лебедев.

Реванш между Усиком и Фьюри состоится 21 декабря в Саудовской Аравии.

Реванш Усика и Фьюри – но уже не за абсолюта. Королевское окончание года

💰 Сколько Усик и Фьюри заработают за реванш?

Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: «Спорт-Экспресс»
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Усик – Фьюри
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