Григорий Дрозд дисквалифицирован на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Результаты с 2014 года аннулированы

Экс-чемпион мира по боксу Григорий Дрозд дисквалифицирован на четыре года.

Решение опубликовано на сайте Международного агентства допинг-тестирования (ITA).

Согласно вердикту ITA, Дрозд нарушил правила 28 сентября 2014 года. Срок дисквалификации россиянина завершится 8 сентября 2028 года. Все результаты боксера за этот период аннулированы.

Отметим, что в период дисквалификации попадает лишь один бой Дрозда: в 2015-м он победил поляка Лукаша Яника, защитив титул чемпиона WBC в первом тяжелом весе.

Дрозд не будет оспаривать обвинения ITA: «Эта тема меня никак не беспокоит. Почему спустя 10 лет, а не сразу после боя вскрывают эти пробы и говорят о том, что не так?»

Григория Дрозда отстранили, заподозрив в нарушени антидопинговых правил. Боксер в последний раз дрался в 2015 году