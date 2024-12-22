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Лебедев – о поединке Усика и Фьюри: «Удивляюсь, что не было именно драки. Почему никто не выбрал эту тактику?»

Денис Лебедев считает, что Усик и Фьюри могут подраться в третий раз.

«Я думаю, что третий бой вполне возможен. Классный поединок был. Фьюри хотел победить, это было видно. Если честно, я думал, что в этот раз будет именно драка. Удивляюсь! Такие мастодонты... Почему никто не выбрал тактику навязать драку?

Я всегда отсматривал противников. То же самое, уверен, делали и они. Неужели не брали в расчет бой Дерека Чисоры и Усика... А теперь с каждым боем Александр показывает себя все лучше и лучше. Он не изменил техники передвижения. Скорость не упала. Все по классике», - заявил экс-чемпион мира по боксу Денис Лебедев.

Напомним, Усик победил Фьюри единогласным решением судей в Эр-Рияде.

Фьюри – это уже диагноз. Почему он так плохо выглядел с Усиком?

Усик – приговор для тяжелого веса. Ну а что ему делать?

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoбокс
logoТайсон Фьюри
Усик – Фьюри
logoАлександр Усик
logoДенис Лебедев
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