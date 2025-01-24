Официально: Александр Поветкин дисквалифицирован на четыре года за употребление допинга

Александр Поветкин дисквалифицирован на четыре года за нарушение антидопинговых правил.

«ITA сообщает, что боксер Александр Поветкин дисквалифицирован на четыре года за нарушение статьи 2.2 кодекса ADRV (Использование запрещенной субстанции) на основании данных, полученных WADA из московской лаборатории.

В ходе расследования были обнаружены данные, указывающие на наличие запрещенного вещества остарина в пробе, предоставленной спортсменом в 2014 году.

ITA решила на четыре года дисквалифицировать спортсмена, срок отстранения начинается 21 октября 2024 года и завершается 20 октября 2028 года.

Результаты спортсмена с 28 сентября 2014 года по 9 сентября 2024 года были аннулированы», − сказано в пресс-релизе Международного агентства допинг-тестирования.

Поветкин завершил карьеру в 2021 году, проиграв нокаутом в реванше Диллиану Уайту.

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