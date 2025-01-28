Вице-президент PFL Коган: «Контракт Немкова истекает в декабре. Мы хотим его продлить»

PFL хотят продлить контракт с Вадимом Немцовым.

«Немков еще под контрактом. Он истекает в декабре 2025 года. Там еще пара боев осталась. Так что планы есть дальше его продвигать. Ну и будем рассматривать продление, если он хочет остаться. Мы бы, конечно, хотели продолжать с ним сотрудничать», – заявил вице-президент PFL Майк Коган.

Немков – о переговорах с UFC: «Не общаюсь, пока есть обязательства с другой лигой. Уайт спрашивал: «На серию претендентов готов идти?» Конечно, не готов»

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