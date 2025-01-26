Сидельников – о Немкове: «Ему давно пора в UFC. Он может там навести конкретного шороху»

Кирилл Сидельников думает, что переход Вадима Немкова в PFL был ошибкой.

«Немкову давно пора в UFC.

По мне, не надо было идти в PFL, давно нужно было идти драться в UFC. Я знаю не только по картинке, а из личного опыта, что человек действительно достоин драться в лучшей организации. Он может там навести конкретного шороху, многие это понимают.

Обидно, что время уходит. Время – это тот ресурс, который нельзя вернуть», – считает экс-боец Bellator Кирилл Сидельников .

Не ждите Немкова в UFC. Лучший ученик Федора выбрал деньги и комфорт

Хабиб и Федор встретились в Дубае. И увезли оттуда яркие победы учеников