Вадим Немков задушил Тимоти Джонсона на PFL Champions Series

25 января в Дубае проходит турнир PFL Champions Series.

В соглавном событии бывший чемпион Bellator в полутяжелом весе Вадим Немков (19-2) задушил американца Тимоти Джонсона (18-11) в первом раунде.

Беспроигрышная серия Немкова составляет 14 боев (13 побед, один – несостоявшийся).

Немков − о продолжении сотрудничества с PFL: «Я бы предпочел бои с Нганну и Бейдером, Гран-при меня не интересует»