Вадим Немков задушил Тимоти Джонсона на PFL Champions Series
25 января в Дубае проходит турнир PFL Champions Series.
В соглавном событии бывший чемпион Bellator в полутяжелом весе Вадим Немков (19-2) задушил американца Тимоти Джонсона (18-11) в первом раунде.
Беспроигрышная серия Немкова составляет 14 боев (13 побед, один – несостоявшийся).
Немков − о продолжении сотрудничества с PFL: «Я бы предпочел бои с Нганну и Бейдером, Гран-при меня не интересует»
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Спортс
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