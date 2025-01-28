Дрозд – о решении ITA его дисквалифицировать: «Этот бред комментировать не собираюсь»
Григорий Дрозд назвал бредом вердикт ITA.
«Я много раз говорил, что этот бред комментировать не собираюсь», – сказал экс-чемпион мира по боксу Григорий Дрозд.
Напомним, международное агентство допинг-тестирования (ITA) дисквалифицировало Дрозда до сентября 2028-го и аннулировало его результаты с сентября 2014-го.
Официально: Александр Поветкин дисквалифицирован на четыре года за употребление допинга
Дрозд не будет оспаривать обвинения ITA: «Эта тема меня никак не беспокоит. Почему спустя 10 лет, а не сразу после боя вскрывают эти пробы и говорят о том, что не так?»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: «Матч ТВ»
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