Дрозд считает Кроуфорда фаворитом в бою с Муртазалиевым: «Ни у кого не вижу шансов в поединке с Теренсом. У Бахрама тяжеленный удар, но ему не хватает школы»
«Победит ли Кроуфорд Муртазалиева? Да, он может это сделать уверенно. Я ни у кого не вижу шансов в бою с Теренсом, судя по его последним поединкам. У Бахрама есть тяжеленный удар – очень сухой и жесткий, но школы ему не хватает. Он отходит спиной назад к канатам и там остается, принимая несколько ударов. Кроуфорд этого не простит.
К Теренсу нужно быть хорошо готовым и защищенным. Нужно иметь отличные навыки. Он тебя сразу просчитает и разобьет. Ему достаточно двух раундов. Но это будет конкурентный бой. Муртазалиев дышит неплохо, хотя он подсел в поединке с Тимом Цзю. С Кроуфордом будет сложный бой», – заявил экс-чемпион мира по боксу Григорий Дрозд.
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