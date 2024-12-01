Дрозд считает Кроуфорда фаворитом в бою с Муртазалиевым: «Ни у кого не вижу шансов в поединке с Теренсом. У Бахрама тяжеленный удар, но ему не хватает школы»

Григорий Дрозд объяснил, почему Муртазалиеву будет сложно победить Кроуфорда.

«Победит ли Кроуфорд Муртазалиева ? Да, он может это сделать уверенно. Я ни у кого не вижу шансов в бою с Теренсом, судя по его последним поединкам. У Бахрама есть тяжеленный удар – очень сухой и жесткий, но школы ему не хватает. Он отходит спиной назад к канатам и там остается, принимая несколько ударов. Кроуфорд этого не простит.

К Теренсу нужно быть хорошо готовым и защищенным. Нужно иметь отличные навыки. Он тебя сразу просчитает и разобьет. Ему достаточно двух раундов. Но это будет конкурентный бой. Муртазалиев дышит неплохо, хотя он подсел в поединке с Тимом Цзю . С Кроуфордом будет сложный бой», – заявил экс-чемпион мира по боксу Григорий Дрозд .

Дрозд – о победе Яна над Фигейредо: «Борьба на уровне и бокс хорош. Хочется, чтобы Петя начал новое восхождение к титулу»

Кроуфорд – о выступлении Тайсона: «Он выглядел как мусор, так долго тренироваться и нанести всего 97 ударов за целый бой – это безумие»