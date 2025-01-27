Усман Нурмагомедов – о UFC: «Нужно еще чуть-чуть окрепнуть и набраться опыта»
Усман Нурмагомедов считает, что ему рано переходить в UFC.
«Мог бы я уже сейчас стать чемпионом UFC? После каждого боя как-то по-другому раскрываешься и смотришь на себя со стороны. Так как мне сейчас только 26 лет, я думаю, можно будет чуть-чуть подождать и поднабраться опыта.
Хотя последние четыре боя я по 25 минут находился в клетке. Все равно, я думаю, нужно еще немного окрепнуть и набраться опыта», – заявил чемпион Bellator Усман Нурмагомедов.
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Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: «Спорт-Экспресс»
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