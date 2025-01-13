Alex Terrible дебютирует в кулачных боях поединком против Мухамедхана Оспанова 25 января
Стал известен дебютный соперник Alex Terrible в кулачных боях.
Лидер дэткор-группы Slaughter to Prevail Александр Шиколай, известный под псевдонимом Alex Terrible, подерется против казахстанского спортсмена Мухамедхана Оспанова.
Бой состоится 25 января в Екатеринбурге на турнире RCC Hard 12.
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Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: телеграм-канал RCC: MMA & Boxing
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