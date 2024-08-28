Экс-боец UFC Агапова подписала контракт с Bare Knuckle
Экс-боец UFC Мария Агапова подписала контракт с Bare Knuckle FC
Об этом лига кулачных боев объявила в своих социальных сетях.
В апреле Агаповой (10-5) исполнилось 27 лет. На ее счету шесть поединков в UFC – две победы и четыре поражения.
В последний раз Агапова дралась в июле, когда уступила Луане Сантос удушающим приемом в первом раунде.
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Опубликовано: Артем Шашура
Источник: инстаграм BKFC
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