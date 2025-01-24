Конор хочет драться под эгидой Bare Knuckle: «Никакой раскрутки − просто рандомный бой»
Конор Макгрегор хочет подраться на голых кулаках в BKFC.
«Однажды вы услышите мою музыку на этой сцене, здесь в Bare Knuckle. И я надену бинты на кулаки без перчаток.
Никакого промо, ничего такого. Просто рандомный бой в карде. Это то, что может случиться в будущем. Юридические моменты? Это все для ссыкунов», − сказал бывший двойной чемпион UFC Конор Макгрегор.
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Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: The Schmo
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