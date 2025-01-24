Конор хочет драться под эгидой Bare Knuckle: «Никакой раскрутки − просто рандомный бой»

Конор Макгрегор хочет подраться на голых кулаках в BKFC.

«Однажды вы услышите мою музыку на этой сцене, здесь в Bare Knuckle . И я надену бинты на кулаки без перчаток.

Никакого промо, ничего такого. Просто рандомный бой в карде. Это то, что может случиться в будущем. Юридические моменты? Это все для ссыкунов», − сказал бывший двойной чемпион UFC Конор Макгрегор .

Конор − о бое с Полом: «UFC были не в восторге от этого, у них был контракт на столе»