Штырков – о поединке Наврузова и Фомичева: «Ожидал намного больше крови и желания удосрочить друг друга»
Иван Штырков не впечатлен поединком Гаджи Наврузова и Олега Фомичева.
«Главный бой турнира не оправдал моих надежд на то зрелище, что подразумевалось под таким противостоянием. Я ожидал от этого боя намного больше крови и желания удосрочить друг друга», – сказал боец MMA Иван Штырков.
Напомним, Гаджи «Автомат» Наврузов проиграл Олегу Фомичеву в главном событии RCC Hard 11.
Штырков победил Ибрагимова в MMA-поединке на турнире RCC 20
Хадис Ибрагимов: «Недоволен собой в поединке против Штыркова. Очень обидно, что не смог показать себя из-за сбоя в организме. Если выиграют реванш, то сразу дам третий бой»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: MMA Metaratings
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