Штырков – о поединке Наврузова и Фомичева: «Ожидал намного больше крови и желания удосрочить друг друга»

Иван Штырков не впечатлен поединком Гаджи Наврузова и Олега Фомичева.

«Главный бой турнира не оправдал моих надежд на то зрелище, что подразумевалось под таким противостоянием. Я ожидал от этого боя намного больше крови и желания удосрочить друг друга», – сказал боец MMA Иван Штырков .

Напомним, Гаджи «Автомат» Наврузов проиграл Олегу Фомичеву в главном событии RCC Hard 11.

Штырков победил Ибрагимова в MMA-поединке на турнире RCC 20

Хадис Ибрагимов: «Недоволен собой в поединке против Штыркова. Очень обидно, что не смог показать себя из-за сбоя в организме. Если выиграют реванш, то сразу дам третий бой»