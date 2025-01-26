Усман Нурмагомедов травмировал ногу в поединке с Полом Хьюзом

Усман Нурмагомедов получил травму в бою с Полом Хьюзом.

«Усман травмировал левую ногу. Врачи осмотрели, наложили повязку. Дальше посмотрим», – подтверждает источник из команды Нурмагомедова.

На PFL Champions Series в Дубае Усман Нурмагомедов победил Пола Хьюза и защитил пояс Bellator в легком весе.

Хабиб и Федор встретились в Дубае. И увезли оттуда яркие победы учеников

Конор – о поединке Хьюза и Нурмагомедова: «Легкая победа Хьюза, он доминировал в бою. Нурмагомедовы – не бойцы. Это самые не дерущиеся парни из Дагестана»