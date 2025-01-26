Усман – о поединке с Хьюзом: «Хавьер Мендес многое сделал, когда зашел в клетку перед пятом раундом»

Усман Нурмагомедов оценил роль Хабиба и Мендеса в победе над Хьюзом.

«Хабиб говорил показать свое сердце. Честно сказать, Хавьер Мендес многое сделал, когда зашел в клетку перед пятом раундом. Сердце у меня есть, драться я люблю. Были свои моменты.

Думаю, я пересмотрю бой... Просто люди от нас ждут «Вау!» – одностороннего избиения и доминирования. Чтобы мы прямо вынесли. Они не понимают, что пацаны, которые против нас выходят, тоже пашут в зале. Как Хабиб говорил: «Они так же работают. Парень, который растет, как и ты, который так же усердно тренируется в зале, в один день придет, и вы должны будете оставить все, что у вас есть». Приходится пахать. Иногда бывают тяжелые бои.

Сейчас я на эмоциях чуть-чуть, недоволен своим выступлением и все такое. Считаю, что неплохо выступил. Но мог бы лучше», – заявил Усман Нурмагомедов .

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